Казахстан запретил своим авиакомпаниям летать над Ираном

Об ограничениях, которые ввели для авиакомпаний, сообщили в пресс-службе Авиационной администрации Казахстана.
«В связи с ростом угроз безопасности полетов над территорией Ирана, ААК запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана до особого распоряжения. Все рейсы проходят с обходом опасной зоны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится под контролем Авиационной администрации Казахстана, а дальнейшие меры будут приниматься по мере изменения угроз.
