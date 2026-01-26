Ричмонд
Казахстан запретил своим авиакомпаниям летать над Ираном

Казахстанским авиакомпаниям запретили полеты над территорией Ирана из-за угроз безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Авиационную администрацию Казахстана.

Об ограничениях, которые ввели для авиакомпаний, сообщили в пресс-службе Авиационной администрации Казахстана.

«В связи с ростом угроз безопасности полетов над территорией Ирана, ААК запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана до особого распоряжения. Все рейсы проходят с обходом опасной зоны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится под контролем Авиационной администрации Казахстана, а дальнейшие меры будут приниматься по мере изменения угроз.

