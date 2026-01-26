В Госдуме рассказали, будут ли введены налоги для самозанятых в ближайшее время

Андрей Исаев сообщил об отсутствии новой фискальной нагрузки на самозанятых до конца эксперимента.
Самозанятые граждане России не столкнутся с новыми налогами как минимум до завершения специального эксперимента в 2028 году. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев после встречи депутатов с премьер-министром.
«До завершения эксперимента, который касается самозанятых, никаких дополнительных решений, которые бы обернулись фискальной нагрузкой для самозанятых, для лиц, привлекающих их к работе, платформ, приниматься не будет», — сказал Исаев. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что фракция и правительство будут работать над системой социальных гарантий для этой категории работников.
Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года. Он предусматривает ставку в 4% при работе с физлицами и 6% — с юридическими лицами при годовом доходе до 2,4 миллиона рублей.
Эксперимент с этим льготным налогом официально продлен до 31 декабря 2028 года. Власти намерены поощрять добровольное вступление самозанятых в систему социального страхования.