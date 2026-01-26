Китайцам перестал нравиться российский шоколад: какие товары из России прекращает закупать Поднебесная

В Китае сокращают закупки российских товаров.
Китай почти в два раза сократил закупки российского шоколада и других кондитерских изделий — мучной выпечки и сахарных десертов — за последний год. После нескольких лет активного роста торговых отношений между Россией и Китаем 2025-й ознаменовался заметным спадом товарооборота. Впервые за долгое время Китай существенно сократил закупки ряда российских товаров: сельхозпродукции, нефти и сладостей, что привело к общему падению экспорта. Каких товаров из России теперь в Китае меньше всего — в материале URA.RU.
Падение поставок российского шоколада.
Все меньше шоколада поступает из России в Китай.
Суммарный объем поставок сладкой продукции из России в КНР за 2025 год составил чуть более 47 миллионов долларов, что в 1,85 раза меньше показателя 2024 года. Такой низкий уровень последний раз наблюдался в 2017 году.
Особенно сильно пострадали поставки шоколада — их объем сократился в 2,4 раза до 26,8 миллиона долларов. Импорт мучных кондитерских изделий достиг 18 миллионов долларов, снизившись на 6% по сравнению с предыдущим годом. Поставки кондитерских изделий из сахара составили всего 2,2 миллиона долларов, уменьшившись примерно на четверть по сравнению с 2024 годом.
Китай существенно понизил позицию России в рейтинге крупнейших поставщиков шоколада — с третьего на девятое место. Лидерами рынка стали европейские страны: Италия (119,6 млн долларов), Швейцария (83,9 млн) и Бельгия (81,6 млн).
В сегменте сахаристых кондитерских изделий Россия несколько улучшила свои позиции, поднявшись с 20-го на 18-е место, но объемы поставок остаются незначительными по сравнению с лидерами — США (74,2 млн долларов), Таиландом (55,1 млн) и Японией (38,2 млн). Что касается мучных кондитерских изделий, Россия заняла 12-ю позицию, тогда как наибольшие объемы поставок пришлись на Индонезию (186,6 млн долларов), Италию (67,7 млн) и Южную Корею (65,5 млн).
Мороженое.
Китай перестает покупать российское мороженое.
Даже такой небольшой, но символичный сегмент экспорта, как российское мороженое, показал снижение поставок, пишет «Царьград». В 2025 году Китай уменьшил объем закупок российского мороженого на 15%, снизив эту сумму до 2,3 млн долларов по сравнению с 2,7 млн долларов в 2024 году.
Сокращения затронули большую часть года — в сентябре и декабре закупки не осуществлялись вовсе. Октябрь стал месяцем с минимальным объемом закупок (16,7 тыс. долларов), тогда как наивысший показатель, достигнутый в марте, составил 951 тыс. долларов.
На этом рынке Россия уступает позиции таким странам, как Франция, Новая Зеландия, Испания и Южная Корея. Они стали крупнейшими поставщиками мороженого в Китай в 2025 году.
Нефть.
Китай уменьшил поставки нефти из России.
Несмотря на общее сокращение поставок, в нефтяном секторе Россия сохраняет лидирующие позиции на китайском рынке. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2025 году Китай уменьшил объем закупки российской нефти на 7,1%, импортировав 100,72 млн тонн энергоносителя, пишет ТАСС.
В стоимостном выражении эти поставки оцениваются в 49,8 млрд долларов, что означает снижение на 20,4%. Такую разницу между физическим объемом поставок и стоимостным выражением можно объяснить падением мировых цен на нефть.
Для сравнения, в 2024 году Китай импортировал 108,47 млн тонн российской нефти, что было на 1,3% больше, чем годом ранее. Таким образом, тенденция к сокращению закупок российской нефти проявилась только в 2025 году.
Сельскохозяйственный сектор: резкое падение поставок зерновых.
В 2025 году Китай купил у России в 20 раз меньше пшеницы, чем годом ранее.
В первой половине 2025 года Россия экспортировала в Китай пшеницы всего на 2,5 млн долларов, что в 19 раз меньше, чем за аналогичный период 2024 года (38,9 млн долларов). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Государственного таможенного управления КНР.
Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков пшеницы в Китай после Канады (361,3 млн долларов), Австралии (190,2 млн) и Казахстана (5,8 млн). Примечательно, что в июне 2025 года поставки российской пшеницы в КНР полностью прекратились, тогда как годом ранее за этот месяц было отгружено товара на 6,4 млн долларов.
Поставки российского ячменя в Китай также значительно сократились — на 57,8%, с прошлогодних 100,1 млн долларов до 42,2 млн. Экспорт в июне рухнул на 92,9%, составив всего 743,6 тыс. долларов против 10,6 млн в июне 2024 года.
Мука и соя: продолжение нисходящего тренда.
Поставки муки из России в Китай снижались несколько лет.
Снижение поставок сельхозпродукции началось еще в 2024 году. По итогам первых семи месяцев 2024 года стоимость поставок российской пшеничной и ржано-пшеничной муки в Китай сократилась на 31,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 15,39 млн долларов, писали в «Интерфакс».
Несмотря на это, Россия тогда сохранила второе место среди крупнейших иностранных экспортеров муки в Китай, уступая только Японии (16,32 млн долларов). В 2025 году это снижение продолжилось и усугубилось.
Аналогичная ситуация наблюдалась с поставками сои. Еще в первой половине 2024 года стоимость экспорта сои из России в Китай снизилась до 19,9 млн долларов с 54,3 млн в аналогичный период 2023 года. Общая стоимость поставок российской сои за год сократилась с 346,1 до 196,9 млн долларов.
Общее снижение товарооборота между странами: первый спад за годы.
Между Китаем и Россией наблюдается снижение товарооборота.
По данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между Россией и Китаем за январь-октябрь 2025 года сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 183,24 миллиарда долларов. Это первое заметное снижение за многие годы, отмечает ТАСС.
Спад произошел по двум направлениям одновременно: китайский экспорт в Россию уменьшился на 6,7% до 82,07 миллиарда долларов, а импорт российских товаров в Китай снизился еще значительнее — на 12,6% до 101,17 миллиарда долларов.
Показательно, что это происходит на фоне общего роста внешней торговли Китая, объем которой за этот период достиг 5,24 триллиона долларов. При этом общий экспорт Китая вырос на 5,3%, а импорт увеличился на 2,7%.
Увеличение поставок из Китая в Россию.
В 2025 году Китай значительно нарастил поставки целого ряда потребительских товаров в Россию. Экспорт рыбы составил 188,3 миллиона долларов, что стало максимумом за десять лет. Поставки китайских морепродуктов в Россию в целом также были рекордными. Помимо этого, на КНР теперь приходится 30% всего импорта курятины на российские рынки. Рекордных показателей достигали поставки китайского винограда и пива.
Не уступал Китай и в непродовольственной сфере, активно поставляя машины для производства и техники, автомобили, электронику, одежду и мебель, сырье, химию и пластмассу и многое другое. Несмотря на изменения в товарообороте между странами, Китай продолжает сохранять за собой статус главного торгового партнера РФ, обеспечивая 39% всего российского импорта.