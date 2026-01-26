Китайцам перестал нравиться российский шоколад: какие товары из России прекращает закупать Поднебесная

Китай почти в два раза сократил закупки российского шоколада и других кондитерских изделий — мучной выпечки и сахарных десертов — за последний год. После нескольких лет активного роста торговых отношений между Россией и Китаем 2025-й ознаменовался заметным спадом товарооборота. Впервые за долгое время Китай существенно сократил закупки ряда российских товаров: сельхозпродукции, нефти и сладостей, что привело к общему падению экспорта. Каких товаров из России теперь в Китае меньше всего — в материале URA.RU.