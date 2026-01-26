ЦБ выступил со срочным заявлением по вкладам

ЦБ РФ сообщил о снижении средней максимальной ставки по рублевым вкладам в январе.
Банк России сообщил о снижении средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках во второй декаде января 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга, опубликованные на официальном сайте регулятора.
«1 декада января — 15,10%; 2 декада января — 14,88%», — приводит данные на официальном сайте ЦБ РФ. Показатель рассчитывается как средняя арифметическая максимальных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц.
В мониторинг включены такие банки, как «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк» и другие крупнейшие участники рынка. При расчете не учитываются ставки с капитализацией, специальные вклады для отдельных категорий клиентов или продукты с дополнительными условиями.
Регулятор также приводит справочные данные о средних максимальных ставках по срокам привлечения. Так, на вклады сроком свыше одного года средняя максимальная ставка составляет 12,05%.