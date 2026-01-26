Цена на серебро достигла исторического рекорда

Ранее стало известно, что золотовалютные резервы России за счет подорожания золота за год увеличились на 130 миллиардов долларов. На 1 января 2025 года стоимость золотых слитков в хранилищах регулятора составляла 195,7 миллиарда долларов, тогда как спустя год она достигла уже 326,5 миллиарда.