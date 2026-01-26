Цена на серебро достигла исторического рекорда

Цена за серебро впервые поднялась выше 114 долларов.
Биржевая цена на серебро вечером 26 января впервые в истории превысила отметку в 114 долларов за тройскую унцию. Информация об этом следует из данных торгов Нью-Йоркской товарной биржи.
По состоянию на 19:55 мск цена фьючерса на серебро поднималась на 12,52%. Сейчас унцию можно приобрести за 114,02 доллара. Показатель впервые в истории превысил уровень в 114 долларов.
Ранее стало известно, что золотовалютные резервы России за счет подорожания золота за год увеличились на 130 миллиардов долларов. На 1 января 2025 года стоимость золотых слитков в хранилищах регулятора составляла 195,7 миллиарда долларов, тогда как спустя год она достигла уже 326,5 миллиарда.