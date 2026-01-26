Ричмонд
Вице-премьер Хуснуллин встревожен дефицитом ввода жилья в РФ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин обеспокоен рисками снижения объемов ввода жилья в стране в 2028—2029 годах. Об этом он заявил журналистам.

Хуснуллин отметил, что в декабре 2025 года был всплеск по выдаче ипотеки.

«На 2027 год мы видим пока небольшое снижение (ввода — ред. URA.RU). Меня пока больше беспокоит сейчас ввод 2028−2029 года», — рассказал Хуснуллин. Вице-премьер связал ситуацию с цикличностью рынка и реакцией застройщиков на изменения ипотечных программ и ключевой ставки.

Вместе с тем вице-премьер считает, что одного этого импульса недостаточно для устойчивого выполнения целевых показателей по вводу жилья на конец десятилетия. «Это, конечно, сгладит определенные снижения ввода жилья 2028−2029 года. Но сейчас, по мере того, как ставка будет снижаться, мы будем продолжать работать над тем, чтобы ускорить ввод новых проектов», — добавил Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин уже предупреждал, что с 1 февраля 2026 года меняются условия льготной семейной ипотеки, что способно снизить объемы кредитования. Власти объясняли корректировку программы ростом нагрузки на бюджет, который компенсирует банкам разницу по ставкам, и указывали, что семьи больше не смогут оформлять два отдельных льготных кредита, а должны будут брать один совместный.