Вице-премьер Хуснуллин встревожен дефицитом ввода жилья в РФ

Вместе с тем вице-премьер считает, что одного этого импульса недостаточно для устойчивого выполнения целевых показателей по вводу жилья на конец десятилетия. «Это, конечно, сгладит определенные снижения ввода жилья 2028−2029 года. Но сейчас, по мере того, как ставка будет снижаться, мы будем продолжать работать над тем, чтобы ускорить ввод новых проектов», — добавил Хуснуллин.