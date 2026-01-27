Ричмонд
Премьер-министр Башкирии назвал основные приоритеты развития региона

Премьер-министр РБ Андрей Назаров рассказал о ключевых изменениях в социально-экономическом законодательстве.

Андрей Назаров сообщил, что по поручению председателя правительства страны Михаила Мишустина экспорт будет переориентирован на товары с высокой добавленной стоимостью. В приоритете — «интеллектуальные продукты»: машиностроение и высокие технологии. Особое внимание будет уделено развитию партнерства со странами БРИКС, Африки и Латинской Америки.

По словам премьер-министра, модернизация здравоохранения продлена до 2030 года. На эти цели до 2030 года предусмотрено более 447 млрд рублей.

«В планах — строительство новых онкоцентров и сосудистых отделений. Поручаю минздраву РБ обеспечить синхронизацию региональной программы с федеральными задачами», — отметил Назаров.

Инвесторы, строящие быстрые зарядные хабы для электромобилей, теперь могут получить кредиты под 8% годовых. Андрей Назаров поручил минэкономики, минпрому и минторгу РБ организовать информационную кампанию и консультационную поддержку инвесторов.

Правительством страны дополнительно выделено 26,5 млрд рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Средства направят на сезонные полевые работы. Для молочного скотоводства сохранены льготные условия. В связи с этим, премьер-министр поручил министерству сельского хозяйства РБ организовать сопровождение участия сельхозтоваропроизводителей в программе.

«Узаконен переход на электронный документооборот в сфере недропользования и транспорта. Введена административная ответственность за реализацию тонизирующих напитков детям. Расширены полномочия муниципалитетов в части капитального строительства спортивной инфраструктуры. Поручаю профильным исполнительным органам обеспечить своевременную разработку подзаконных актов», — отметил Андрей Назаров.

