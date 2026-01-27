Премьер-министр Башкирии назвал основные приоритеты развития региона

Андрей Назаров сообщил, что по поручению председателя правительства страны Михаила Мишустина экспорт будет переориентирован на товары с высокой добавленной стоимостью. В приоритете — «интеллектуальные продукты»: машиностроение и высокие технологии. Особое внимание будет уделено развитию партнерства со странами БРИКС, Африки и Латинской Америки.