Премьер-министр Башкирии назвал основные приоритеты развития региона

Андрей Назаров сообщил, что по поручению председателя правительства страны Михаила Мишустина экспорт будет переориентирован на товары с высокой добавленной стоимостью. В приоритете — «интеллектуальные продукты»: машиностроение и высокие технологии. Особое внимание будет уделено развитию партнерства со странами БРИКС, Африки и Латинской Америки.
По словам премьер-министра, модернизация здравоохранения продлена до 2030 года. На эти цели до 2030 года предусмотрено более 447 млрд рублей.
«В планах — строительство новых онкоцентров и сосудистых отделений. Поручаю минздраву РБ обеспечить синхронизацию региональной программы с федеральными задачами», — отметил Назаров.
Инвесторы, строящие быстрые зарядные хабы для электромобилей, теперь могут получить кредиты под 8% годовых. Андрей Назаров поручил минэкономики, минпрому и минторгу РБ организовать информационную кампанию и консультационную поддержку инвесторов.
Правительством страны дополнительно выделено 26,5 млрд рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Средства направят на сезонные полевые работы. Для молочного скотоводства сохранены льготные условия. В связи с этим, премьер-министр поручил министерству сельского хозяйства РБ организовать сопровождение участия сельхозтоваропроизводителей в программе.
«Узаконен переход на электронный документооборот в сфере недропользования и транспорта. Введена административная ответственность за реализацию тонизирующих напитков детям. Расширены полномочия муниципалитетов в части капитального строительства спортивной инфраструктуры. Поручаю профильным исполнительным органам обеспечить своевременную разработку подзаконных актов», — отметил Андрей Назаров.