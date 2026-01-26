Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газпром: В Инчукалнском ПХГ Прибалтики осталось менее трети запасов газа

Из единственного в Прибалтике ПХГ активно отбирают газ.

Источник: Комсомольская правда

В единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики осталось менее трети запасов газа. Об этом сообщила компания «Газпром» со сслыкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.

«В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ — ниже 33%», — говорится в сообщении холдинга.

В компании подчеркнули, что в прошлом году такой уровень запасов топлива был зафиксирован на три месяца позднее — 21 апреля, когда завершился сезон отбора.

Как писал сайт KP.RU, Европа интенсивно расходует газ из ПХГ и уже отобрала более чем две трети от закачанного при подготовке к зиме объема. Газпром уточнил, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 18 января объем газа в европейских ПХГ снизился до 49,8%. При этом в 2025 году такой уровень фиксировался на три недели позднее.