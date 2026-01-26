Газпром: В Инчукалнском ПХГ Прибалтики осталось менее трети запасов газа

Как писал сайт KP.RU, Европа интенсивно расходует газ из ПХГ и уже отобрала более чем две трети от закачанного при подготовке к зиме объема. Газпром уточнил, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 18 января объем газа в европейских ПХГ снизился до 49,8%. При этом в 2025 году такой уровень фиксировался на три недели позднее.