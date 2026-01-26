Газпром: В Инчукалнском ПХГ Прибалтики осталось менее трети запасов газа

В единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики осталось менее трети запасов газа. Об этом сообщила компания «Газпром» со сслыкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.
«В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ — ниже 33%», — говорится в сообщении холдинга.
В компании подчеркнули, что в прошлом году такой уровень запасов топлива был зафиксирован на три месяца позднее — 21 апреля, когда завершился сезон отбора.
Как писал сайт KP.RU, Европа интенсивно расходует газ из ПХГ и уже отобрала более чем две трети от закачанного при подготовке к зиме объема. Газпром уточнил, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 18 января объем газа в европейских ПХГ снизился до 49,8%. При этом в 2025 году такой уровень фиксировался на три недели позднее.