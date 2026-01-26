Юрист Виноградов: предпенсионеры имеют прав на льготы по налогам на имущество

Д. ю. н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, нат какие льготы может рассчитывать человек с статусом предпенсионера. Он официально приобретается за пять лет до наступления пенсионного возраста, это значит, что открывается доступ к мерам поддержки.
Прежде всего, это налоговые льготы. Предпенсионер имеет право на полное освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида на выбор. Это может быть квартира, дом, гараж или иного помещения, которое не используется в предпринимательской деятельности.
Если речь идет про земельный участок, то можно уменьшить налогооблагаемую базу на 6 соток. А если участок не превышает данную площадь, то можно не платить налог, пишет Газета.ru.
Если человек продолжает трудовую деятельность, то ему добавляют два дополнительных выходных с сохранением заработной платы. Этот же статус защищает от решения работодателя расторгнуть трудовой договор с возрастным сотрудником.
Отдельная история с предпенсионерами. Для тех, кому осталось менее пяти лет до назначения страховой пенсии по старости, предусмотрена уголовная ответственность (144.1 УК РФ) за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу по мотиву возраста, пишет RT.
Если предприятие было ликвидировано или истек трудовой договор, человек был уволен по собственному желанию, то предпенсионер может получить повышенное пособие по безработице. Срок выплаты его от 12 месяцев в течение полутора лет.
Если у человека длительный стаж от 25 и 20 лет (для мужчин и женщин соответственно), то выплаты могут продлиться до 24 месяцев.
В 2025 году максимальный размер пособия составил 15 044 рубля, а с 1 февраля 2026 года оно будет проиндексировано и достигнет 16 067 рублей.
Проверить свой статус и узнать о перечне мер поддержки можно в отделениях Социального фонда России или на портале "Госуслуги.
Ранее сообщалось, что бесплатные путевки в санатории положены льготным категориям граждан. Основными категориями являются льготники — участники Великой Отечественной войны, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации, а также региональные льготники — пенсионеры, предпенсионеры, доноры, пишет газета Известия.