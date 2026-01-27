Международный арбитраж встал на сторону Казахстана в споре по Карачаганаку

В 2025 году госкомпания PSA, которая представляет Казахстан в арбитраже, также подала гражданский иск в Швейцарии, заявив о предполагаемых коррупционных схемах, связанных с разработкой Кашагана и Карачаганака. При этом операторы проектов — Eni и NCOC — ответчиками по делу не проходят.