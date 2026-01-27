Международный арбитраж встал на сторону Казахстана в споре по Карачаганаку

Суд подтвердил позицию правительства Казахстана о том, что партнеры по Карачаганакскому проекту необоснованно возместили часть расходов, которые не подлежали компенсации в рамках соглашения о разделе продукции.
Окончательная сумма выплат пока не определена, однако, по оценкам независимых юристов, она может достигать до $4 млрд. Решение еще может быть обжаловано.
Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов заявлял, что вердикт по Карачаганаку станет «индикатором» для дальнейших переговоров между правительством и акционерами месторождения.
Кашаган — следующий крупный спор.
Параллельно Казахстан готовится к арбитражу по Кашагану. Предметное рассмотрение этого дела ожидается во второй половине 2026 года, а активная фаза может продлиться до 2027−2028 годов.
По данным журналистов ICIJ, сумма требований по кашаганскому спору может достигать $160 млрд.
В 2025 году госкомпания PSA, которая представляет Казахстан в арбитраже, также подала гражданский иск в Швейцарии, заявив о предполагаемых коррупционных схемах, связанных с разработкой Кашагана и Карачаганака. При этом операторы проектов — Eni и NCOC — ответчиками по делу не проходят.
«Курсив» писал, что в августе 2025 года нефтяные компании, разрабатывающие месторождение Кашаган, выиграли спор в апелляционном суде Астаны на 2,3 трлн тенге по вопросу экологического штрафа.