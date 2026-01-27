Нацбанк ощутимо увеличил курс евро и курс доллара на 27 января

В Национальном банке изменили валютные курсы на 27 января, вторник. В итоге стали выше курс евро, курс доллара и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 27 января, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8451 белорусского рубля, 1 евро — 3,3758 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7456 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 26 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали тяжелее в валютной корзине. Заметнее при этом в сторону увеличения был скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0011 белрубля, курс евро подрос на 0,0378 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0045 белрубля.
