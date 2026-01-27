Ричмонд
Молдова продлевает запрет на полеты для 200 авиакомпаний

Правительство Молдовы утвердит списки авиакомпаний, которым запрещена эксплуатация воздушных судов на территории страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Власти Молдовы намерены продлить запрет на полеты в воздушном пространстве страны для более чем 200 авиакомпаний. Соответствующий законопроект опубликован Министерством инфраструктуры и регионального развития.

Документ содержит перечень авиаперевозчиков, которым запрещена эксплуатация воздушных судов либо в отношении них действуют операционные ограничения на территории страны. Данное постановление фактически продлевает ряд запретов и ограничений, введенных правительством Молдовы в прошлом году.

В обновленный список включены около 200 авиакомпаний, сертифицированных авиационными властями примерно 20 государств. Среди них — перевозчики из России, Армении, Киргизии, Ирана, КНДР и ряда других стран. Отдельно определена группа авиакомпаний, в отношении которых действуют частичные ограничения по флоту. В нее входят Iran Air (Иран), Air Koryo (КНДР) и Miracle Experience (Танзания).

Как отмечают авторы, проект направлен на повышение совместимости национального законодательства с нормами Европейского союза. На уровне ЕС такие списки пересматриваются и обновляются каждые полгода.

