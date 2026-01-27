Молдова продлевает запрет на полеты для 200 авиакомпаний

В обновленный список включены около 200 авиакомпаний, сертифицированных авиационными властями примерно 20 государств. Среди них — перевозчики из России, Армении, Киргизии, Ирана, КНДР и ряда других стран. Отдельно определена группа авиакомпаний, в отношении которых действуют частичные ограничения по флоту. В нее входят Iran Air (Иран), Air Koryo (КНДР) и Miracle Experience (Танзания).