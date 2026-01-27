Минпромторг поддержал идею ЛДПР об учреждении Дня инженера

Как в свою очередь отметил Сухарев в беседе с ТАСС, инженерные кадры играют ключевую роль в развитии высокотехнологичных отраслей экономики, а учреждение Дня инженера будет способствовать повышению престижа инженерно-технической деятельности. «Очень радует, что инициатива ЛДПР нашла поддержку в правительстве Российской Федерации. И мы уверены, что День инженера все-таки появится в России», — добавил он.