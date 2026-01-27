Вода вернулась в дома жителей микрорайона ХФЗ в Партизанске

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что 12 многоквартирных домов и семь частных домовладений по улицам Кутузова и Суворова остались без централизованного водоснабжения. Жители жаловались на крайне тяжёлые условия: приходилось закупать воду в магазинах, топить снег и ходить за водой к ближайшим водоёмам. Информацию о проблеме подхватил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости» (18+). В ответ на ЧП прокуратура Приморья начала проверку, а по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко в город выехал министр ЖКХ региона Алексей Першин для контроля над устранением аварии.