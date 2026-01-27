Доступ к приморскому вольфраму получила компания из Москвы

Московская компания «Орбита Инвест» получило право на имущество АО «Приморвольфрам», которому ранее перешла лицензия на разведку и добычу вольфрама и олова на месторождении Забытое на реке Большая Уссурка в Приморском крае. Инвестор заплатил на торгах за актив в десять раз меньше стартовой цены. Наряду с остановившим работу Лермонтовским ГОКом, это второй вольфрамовый актив Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.