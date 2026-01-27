Доступ к приморскому вольфраму получила компания из Москвы

Московская компания «Орбита Инвест» получило право на имущество АО «Приморвольфрам», которому ранее перешла лицензия на разведку и добычу вольфрама и олова на месторождении Забытое на реке Большая Уссурка в Приморском крае. Инвестор заплатил на торгах за актив в десять раз меньше стартовой цены. Наряду с остановившим работу Лермонтовским ГОКом, это второй вольфрамовый актив Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
По экспертным оценкам, запустить производство вольфрама в Приморье в нынешних экономических реалиях будет очень сложно. «Проект требует больших вложений, а покупателей вольфрамового концентрата на нынешнем рынке очень мало», — сказал ИА PrimaMedia источник на рынке.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Приморвольфрам» было зарегистрировано в октябре 2013 года в селе Рощино Красноармейского района Приморского края. Основной вид деятельности — добыча руд прочих цветных металлов. Владельцем компании является ООО «Индустриальная компания», которое, в свою очередь, принадлежит АО «Компания “Вольфрам” (обе компании зарегистрированы в Красногорске Московской области).
Решением Арбитражного суда Приморского края ООО «Приморвольфрам» в ноябре 2023 года было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
В апреле 2025 года ООО «Приморвольфрам» создало на своей базе в процессе замещения одноимённое АО. Генеральным директором АО является Павел Москаленко, он же конкурсный управляющий ООО.
В материалах «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru) говорится, что АО «Орбита Инвест» признано победителем торгов по продаже имущества ООО «Приморвольфрам», заплатив за актив (100% капитала или 62 113 738 365 штук акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая) всего лишь 56 млн рублей при стартовой цене платежа 559 млн 023 тысячи 645 рублей. Торги проходили посредством публичного предложения, в течение срока действия которого начальная цена продажи имущества последовательно снижалась каждые три дня на 10%.
«У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов», — отмечается в материалах.
Лицо, выигравшее торги, обязано выплатить полную сумму за приобретенный лот, не позднее тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи.
Главный актив ООО «Приморвольфрам» — лицензия на месторождение Забытое, которым ООО владело с 2014 года.
По данным портала NedraDV, балансовые запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 11,4 тыс. тонн триоксида вольфрама и 757 тонн олова. Прогнозные ресурсы по категории P1 составляют 8 тыс. тонн триоксида вольфрама. Площадь лицензионного участка составляет 3,26 кв. км.
«Приморвольфрам» планировал начать промышленную добычу на Забытом ещё в 2023 году, но работы так и не начались.