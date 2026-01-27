На Чукотке на компенсацию отдыха детей в санаториях направили 4 млн рублей

«Размер компенсации на приобретение санаторно-курортных путевок для многодетных семей округа увеличен до 60 тыс. рублей. Воспользоваться мерой поддержки можно двумя способами: получить компенсацию после самостоятельной оплаты путевки и предварительно приобрести путевку за счет средств окружного бюджета. В 2025 году этой мерой поддержки воспользовались более 20 многодетных семей, на эти цели было направлено порядка 4 млн рублей», — рассказали в правительстве округа.