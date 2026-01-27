Трамп объявил о повышении ввозных пошлин на товары из Южной Кореи

США повысят импортные пошлины на товары из Южной Кореи с 15 до 25 процентов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава Белого дома пояснил, что такое решение он принял, поскольку что парламент указанной страны так и не утвердил торговую сделку Сеула с Соединёнными Штатами.
«В связи с тем, что корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, попадающие под действие взаимных пошлин, с 15 до 25 процентов», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Напомним, в начале июля Трамп подписал документы о введении очередных ввозных пошлин на товары из 14 стран, включая Южную Корею и Японию. Через несколько недель Соединённые Штаты заключили торговое соглашение, в рамках которого Сеул брал на себя обязательство направить 350 миллиардов долларов в инвестиционные проекты на территории США.
Республика Корея также согласилась закупить у Вашингтона за 100 миллиардов долларов энергетические ресурсы, в том числе сжиженный природный газ. Кроме того, эта азиатская страна должна была открыть свой рынок для американской продукции, включая автомобили и сельскохозяйственные товары.