Имущество на миллиарды рублей могут изъять в доход государства в Приморье

В Ленинский районный суд Владивостока поступил иск заместителя Генерального прокурора России. Речь идет об обращении в доход государства имущества, которое, по версии надзорных органов, было получено с нарушением антикоррупционного законодательства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Ответчиками по делу проходят несколько человек. В их числе — бывший руководитель одного из приморских вузов и экс-руководитель краевого надзорного ведомства. В отношении них открыто уголовное дело.
В рамках расследования их обвиняют в хищении имущества Российской Федерации, а также в легализации средств, полученных преступным путем. По версии следствия, противоправные действия совершались в составе организованной группы.
Прокуратура требует обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество, которое, по ее данным, связано с нарушением установленных законом запретов. Конкретная сумма исковых требований в заявлении не указана, однако отмечено, что общий ущерб государству превышает два миллиарда рублей.
Суд уже принял иск к производству. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество ответчиков, а также введен запрет на совершение отдельных действий с ним. Дальнейшее рассмотрение дела пройдет в установленном законом порядке.