В Новосибирской области в 2025 году обновили 161 км водопроводных сетей

Основные объекты обновления — рабочий поселок Сузун, село Новолуговое и поселок Новояркуль — получили 28,2 км новых линий. Кроме того, проекты водоснабжения реализовали в 30 муниципалитетах: комплексно реконструированы пять объектов в Венгеровском, Новосибирском районах и Маслянинском округе. Построены 16 новых скважин с установкой станций водоподготовки в 14 районах, смонтированы 26 дополнительных очистных комплексов в шести районах. Также разработано 16 проектно-сметных документаций для дальнейшего развития водной инфраструктуры.