Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье и Хабаровском крае построят три завода микроэлектроники

Все необходимые договорённости уже достигнуты как с компаниями-участниками проекта, так и с Министерством промышленности и торговли, которое окажет финансовую поддержку.

Источник: Reuters

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах строительства трёх заводов по производству микроэлектроники в Приморском крае и Хабаровском крае. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Трутнева, значительная часть техники, включая оборудование для специальной военной операции, до сих пор зависит от импортных комплектующих. Чтобы снизить эту зависимость, принято решение о запуске новых производств. Все необходимые договорённости уже достигнуты как с компаниями-участниками проекта, так и с Министерством промышленности и торговли, которое окажет финансовую поддержку.

Трутнев отметил, что развитие собственных технологий в микроэлектронике особенно важно для страны в текущих условиях. Он подчеркнул, что использование современных решений в добыче полезных ископаемых полезно, но этого недостаточно — нужно двигаться в направлениях, критически важных для России и её безопасности.

Проект направлен на создание полной цепочки производства микроэлектроники внутри страны. Новые заводы позволят заместить импортные компоненты и укрепить технологический суверенитет регионов Дальнего Востока. Реализация планов начнётся в ближайшее время при координации федеральных и региональных властей.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше