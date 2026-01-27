В Приморье и Хабаровском крае построят три завода микроэлектроники

По словам Трутнева, значительная часть техники, включая оборудование для специальной военной операции, до сих пор зависит от импортных комплектующих. Чтобы снизить эту зависимость, принято решение о запуске новых производств. Все необходимые договорённости уже достигнуты как с компаниями-участниками проекта, так и с Министерством промышленности и торговли, которое окажет финансовую поддержку.