В Приморье и Хабаровском крае построят три завода микроэлектроники

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах строительства трёх заводов по производству микроэлектроники в Приморском крае и Хабаровском крае. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Трутнева, значительная часть техники, включая оборудование для специальной военной операции, до сих пор зависит от импортных комплектующих. Чтобы снизить эту зависимость, принято решение о запуске новых производств. Все необходимые договорённости уже достигнуты как с компаниями-участниками проекта, так и с Министерством промышленности и торговли, которое окажет финансовую поддержку.
Трутнев отметил, что развитие собственных технологий в микроэлектронике особенно важно для страны в текущих условиях. Он подчеркнул, что использование современных решений в добыче полезных ископаемых полезно, но этого недостаточно — нужно двигаться в направлениях, критически важных для России и её безопасности.
Проект направлен на создание полной цепочки производства микроэлектроники внутри страны. Новые заводы позволят заместить импортные компоненты и укрепить технологический суверенитет регионов Дальнего Востока. Реализация планов начнётся в ближайшее время при координации федеральных и региональных властей.