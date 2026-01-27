Занять до зарплаты не выйдет: правила выдачи микрозаймов ужесточили с 1 января

Сложнее будет гражданам, которые привыкли завышать доходы, чтобы получить одобрение по кредиту. Также из-за того, что МФО нужно будет учитывать средний доход в регионе, многим гражданам с высокой закредитованностью чаще будут отказывать в оформлении микрозайма, рассказал Юрий Телегин в беседе с «Прайм».