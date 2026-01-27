Ричмонд
Занять до зарплаты не выйдет: правила выдачи микрозаймов ужесточили с 1 января

Микрофинансовые организации повысили требования для оформления микрокредита.

Источник: IrkutskMedia.ru

С 1 января микрофинансовые организации (МФО) стали жестче проверять доход у клиентов, рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.

Эксперт объяснил, что по требованию Центробанка МФО ужесточают правила выдачи микрозаймов. Теперь МФО обязаны требовать у клиентов подтверждение дохода на займы до 50 тысяч рублей. Также они могут использовать данные Росстата для того, чтобы оценить средний доход в регионе, добавил эксперт.

Из-за новых правил гражданам с неофициальными заработками будет сложнее оформить микрозайм, предупредил специалист. Но можно будет предоставить просто «справку с работы» или выписку по банковским счетам. МФО не будут проявлять дотошность в этом вопросе, чтобы не лишиться клиентов, пояснил юрист.

Сложнее будет гражданам, которые привыкли завышать доходы, чтобы получить одобрение по кредиту. Также из-за того, что МФО нужно будет учитывать средний доход в регионе, многим гражданам с высокой закредитованностью чаще будут отказывать в оформлении микрозайма, рассказал Юрий Телегин в беседе с «Прайм».

Сергей Ветров.