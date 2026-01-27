В Хабаровском крае на программу переселения выделены рекордные 16 млрд рублей

Из всего имеющегося аварийного жилого фонда на территории региона, а это более 250 тысяч квадратных метров, 945 многоквартирных домов, где живут 15,6 тысячи человек, в нее вошло 84 тысячи квадратных метров «авариек», а это почти треть. Почему не все? Потому что метры включались в пределах тех средств, которые на сегодня есть у Хабаровского края. Общая стоимость программы — внимание! — 16 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей — это средства Фонда развития территорий, то есть федеральные средства, а остальное — 11 млрд рублей — бюджет региона. Программа рассчитана до 2030 года.