В Хабаровском крае на программу переселения выделены рекордные 16 млрд рублей

Программа переселения из аварийного жилья с 2025 года включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Поможет ли это сдвинуть с мёртвой точки застарелую проблему, разбирался корреспондент информационного агентства «Хабаровский край сегодня».
За всё в ответе местная администрация.
Федеральным законом четко разграничиваются полномочия муниципалитетов, краевых и федеральных властей в части реализации программы переселения. В тексте закона сказано, что переселение и обеспечение жильем граждан — прямая обязанность органов местного самоуправления.
— Первая инстанция, куда должен обратиться жилец, проживающий в ветхом и аварийном жилье, — это местная администрация, — подчеркивают в министерстве ЖКХ Хабаровского края. Именно администрация обеспечивает жилищные права граждан, проживающих на территории определенного муниципального образования.
Впрочем, люди вряд ли обязаны познавать тонкости российского законодательства. Они просто хотят жить в комфортных человеческих условиях: в тепле, с централизованным водоснабжением и под не сыплющимся на голову потолком.
Что происходит на деле?
Да, краевая программа переселения действительно существует, а вот о том, существует ли муниципальная адресная программа в столице края, в администрации Хабаровска скромно умалчивают.
— Не стоит умалять заслуг муниципалитетов. Почти половину аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, они расселили самостоятельно вне региональной программы переселения. Изыскали такую возможность, — подчеркивают в краевом ведомстве.
В официальном ответе, который подготовила администрация Хабаровска нашему изданию, отмечается, что в соответствии с адресной программой этапа 2019 — 2025 годов было расселено более 1700 граждан из 592 аварийных жилых помещений. Из них счастливыми обладателями квартир в новостройке на улице Аэродромной стали 909 человек. Еще 200 квартир было приобретено на вторичке путем аукционов.
Но всё это было вчера.
Долевое строительство.
Сегодня настало время совершенно другой программы переселения, в которую вошли дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.
Для этого 15 мая 2025 года постановлением правительства Хабаровского края была утверждена новая адресная программа.
Из всего имеющегося аварийного жилого фонда на территории региона, а это более 250 тысяч квадратных метров, 945 многоквартирных домов, где живут 15,6 тысячи человек, в нее вошло 84 тысячи квадратных метров «авариек», а это почти треть. Почему не все? Потому что метры включались в пределах тех средств, которые на сегодня есть у Хабаровского края. Общая стоимость программы — внимание! — 16 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей — это средства Фонда развития территорий, то есть федеральные средства, а остальное — 11 млрд рублей — бюджет региона. Программа рассчитана до 2030 года.
В Хабаровске утвержденная программа включает расселение 45,3 тысячи квадратных метров. Основная доля запланирована к расселению в 2026 году, финансирование программы составляет 8,4 млрд рублей, — говорится в ответе мэрии.
Безусловно, потребность в расселении появляется постоянно. Люди обращаются в суды за защитой своих прав, приходят на личные приемы. Муниципалитеты вправе направлять изменения в адресную программу.
Впрочем, вернемся к программе.
Наш регион получил возможность участвовать в долевом строительстве жилья. В общей сложности с 2025 года в это дело вложено почти 9 млрд рублей, на которые у застройщика правительство края выкупит 1108 квартир. Эти квартиры станут собственностью края, после чего будут переданы в органы местного самоуправления, а те уже, в свою очередь, отдадут их переселенцам.
Такой способ реализуется в тех городах, где ведется строительство. Это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Бикин. В Хабаровске переселенцы из аварийного жилья получат квартиры в новостройках на улице Совхозной (это 859 квартир), в Комсомольске — на улице Дзержинского (148 квартир), в Бикине — на улице Бонивура (100 квартир).
Если застройщики не подведут и возведут дома, то программа переселения будет закрыта до конца 2026 года на 55%.
По закону, для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, муниципалитеты могут приобрести жилье и на вторичке. Но здесь уже нередко в позу встают будущие переселенцы: не тот район, не тот этаж, не то состояние выкупаемой квартиры. Начинаются длительные судебные разбирательства.
Кстати, Хабаровский край уже практически выбрал лимиты, доведенные до региона Фондом развития территорий на трехгодичный бюджет: из выделенных 2,7 млрд краевое правительство задействовало для программы переселения 2,3 млрд. Это те деньги, которые направлены на повышение качества жизни жителей Хабаровского края.
Бельмо на глазу краевой столицы.
Конечно, жителей Хабаровска очень интересует, когда же наконец с одного из главных проспектов столицы региона — 60-летия Октября — исчезнут так называемые «бараки».
Они не только откровенно портят внешний облик современного красивого города. Люди, проживающие в них, вполне имеют право на человеческое жилье. А ведь в них живут целыми семьями с маленькими детьми. Стоит ли говорить о том, что пожары в таких домах перестали быть редкостью?! В них просто опасно жить!
Ответ на этот вопрос также дают в краевом министерстве:
— В 2025 году на их расселение из резерва краевого правительства выделили 581 миллион рублей. Благодаря этому куплены 103 новые квартиры, 93 семьи уже получили ключи. До конца 2026 года планируется расселить оставшиеся 163 квартиры, где сейчас живут более 500 человек.
Отмечается, что то жилье, которое не вошло в адресную программу Хабаровского края, администрация города должна расселить собственными силами. В целом, вопрос «бараков» на проспекте 60-летия Октября должен быть закрыт в течение ближайших двух лет.