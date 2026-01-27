Счета и сделки россиян могут перейти к «роботам»

На имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной направлено предложение группы депутатов о внедрении в банковскую систему инструментов ИИ для проверки законности сделок.
Его хотят интегрировать в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций. Предполагается, что за счет этого счета будут разблокированы оперативно в случае подтверждения чистоты сделок.
Так, ИИ изучит счета, договоры, поручения, пояснительные записки и другие доказательства добросовестности операции. Решение вопросов существенно ускорится.
Банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно. Предложение находится в стадии рассмотрения.
Ранее сообщалось, что до 75 миллионов рублей предлагается порог суммы по сделкам с недвижимостью, при превышении которого сведения о такой операции кредитные организации обязаны направлять на контроль в финразведку.