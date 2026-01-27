Ричмонд
Новосибирская область вошла в топ-10 рейтинга по производительности труда

С 2019 по 2025 годы в федеральный проект вошли 206 компаний региона.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область вошла в 10 регионов-лидеров по реализации федерального проекта «Производительность труда» в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области.

Рейтинг формировался на основе нескольких показателей: запуск и завершение проектов, вовлечение предприятий и обучение их сотрудников, подготовка инструкторов по бережливому производству и другие.

— Проект «Производительность труда» высоко востребован и находит значительный отклик у бизнеса, — отметила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

Она добавила, что в Новосибирской области также реализуют региональный проект, в котором снижен порог вхождения компаний по выручке.

С 2019 по 2025 годы в проект вошли 206 новосибирских компаний. Внедрение инструментов бережливого производства помогло увеличить выработку на предприятиях в среднем на 51 процент, снизить на 28 процентов время протекания процессов, сократить на 18 процентов излишние запасы.