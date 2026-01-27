Новосибирская область вошла в топ-10 рейтинга по производительности труда

С 2019 по 2025 годы в проект вошли 206 новосибирских компаний. Внедрение инструментов бережливого производства помогло увеличить выработку на предприятиях в среднем на 51 процент, снизить на 28 процентов время протекания процессов, сократить на 18 процентов излишние запасы.