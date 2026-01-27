Еще одну микрофинансовую организацию лишили лицензии в Алматы

Как сообщили в ведомстве, приостановление действия лицензии влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита. Это включает в себя запрет на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение.