Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одну микрофинансовую организацию лишили лицензии в Алматы

В Алматы временно лишили лицензии ТОО «МФО “аФинанс” за невыполнение письменного предписания уполномоченного органа, передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в ведомстве, приостановление действия лицензии влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита. Это включает в себя запрет на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение.

Микрофинансовая организация обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита. Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по этим договорам, несут ответственность за нарушение исполнения обязательств перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров.