Повреждения на трубопроводах в Омске заинтересовали прокуроров

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход устранения повреждений на тепловых сетях АО «Тепловая компания».
Соблюдение закона о теплоснабжении теперь проверят прокуроры. Необходимость реагирования надзорного органа возникла после повреждения тепловых сетей в период установившихся в Омске морозов. В результате жители десятков многоквартирных домов не получают коммунальные услуги надлежащего качества.
Прокуратура даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации, в том числе своевременности устранения аварийной ситуации.
Ранее мы писали, что жители домов на Осавиахимовской вышли к повреждённой теплотрассе с плакатами. Они сообщали, что прорыв трубы не устраняют уже неделю. Днём 26 января, пресс-служба «Тепловой компании» сообщила, что устранит поломку в течение дня.