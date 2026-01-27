Повреждения на трубопроводах в Омске заинтересовали прокуроров

Ранее мы писали, что жители домов на Осавиахимовской вышли к повреждённой теплотрассе с плакатами. Они сообщали, что прорыв трубы не устраняют уже неделю. Днём 26 января, пресс-служба «Тепловой компании» сообщила, что устранит поломку в течение дня.