В ЦБ сообщили о снижении дефицита кадров в России

В третьем квартале этот показатель находился на уровне минус 25,1, а во втором — минус 27,5 пункта. В 2020—2022 годах обеспеченность кадрами оценивалась на уровне минус 6,4 пункта, минус 14,8−14,4 соответственно. При этом в конце 2024 этот показатель находился на уровне минус 31,0 пункта.