В ЦБ сообщили о снижении дефицита кадров в России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дефицит кадров в четвертом квартале 2025 года сократился в России, но обеспеченность предприятий работниками остается низкой. Об этом сообщается в материалах Банка России.
«Дефицит кадров в четвертом квартале продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года», — говорится в исследовании.
В третьем квартале этот показатель находился на уровне минус 25,1, а во втором — минус 27,5 пункта. В 2020—2022 годах обеспеченность кадрами оценивалась на уровне минус 6,4 пункта, минус 14,8−14,4 соответственно. При этом в конце 2024 этот показатель находился на уровне минус 31,0 пункта.
Оценка обеспеченности работниками в четвертом квартале составила минус 23.2 пункта, что близко к значениям 2023 года. В Банке России также отметили, что нехватка кадров сохраняется у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств.