26 самовольных строений выявлено на территории Иркутска в 2025 году

В 2025 году комитетом по управлению муниципальным имуществом объявлено более 780 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, сообщает пресс-служба мэрии. При этом осуществляется начисление платы за фактическое пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также теми, государственная собственность на которые не разграничена. Таким образом, по итогам 2025-го в бюджет города поступило около 37 млн рублей.