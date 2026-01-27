26 самовольных строений выявлено на территории Иркутска в 2025 году

Об этом на заседании Совета при мэре города по противодействию коррупции сообщила руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Иркутска Анна Константинова.
После выявления специалистами КУМИ самовольных строений в течение прошлого года граждане самостоятельно демонтировали 17 незаконных гаражей. В ходе сотрудничества со Службой судебных приставов должниками снесено 40 объектов самовольного строительства.
«Муниципальный земельный контроль — приоритетное направление деятельности нашего комитета. В минувшем году сотрудниками КУМИ проведено почти 700 контрольных мероприятий и около 800 профилактических. В результате было выявлено более 600 нарушений требований земельного законодательства», — прокомментировала Анна Константинова.
В 2025 году комитетом по управлению муниципальным имуществом объявлено более 780 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, сообщает пресс-служба мэрии. При этом осуществляется начисление платы за фактическое пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также теми, государственная собственность на которые не разграничена. Таким образом, по итогам 2025-го в бюджет города поступило около 37 млн рублей.