Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

26 самовольных строений выявлено на территории Иркутска в 2025 году

Иркутск, НИА-Байкал — В рамках мероприятий по выявлению и пресечению самовольного строительства на территории областного центра выявлено 26 незаконно возведенных объектов, которые подлежат сносу.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Об этом на заседании Совета при мэре города по противодействию коррупции сообщила руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Иркутска Анна Константинова.

После выявления специалистами КУМИ самовольных строений в течение прошлого года граждане самостоятельно демонтировали 17 незаконных гаражей. В ходе сотрудничества со Службой судебных приставов должниками снесено 40 объектов самовольного строительства.

«Муниципальный земельный контроль — приоритетное направление деятельности нашего комитета. В минувшем году сотрудниками КУМИ проведено почти 700 контрольных мероприятий и около 800 профилактических. В результате было выявлено более 600 нарушений требований земельного законодательства», — прокомментировала Анна Константинова.

В 2025 году комитетом по управлению муниципальным имуществом объявлено более 780 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, сообщает пресс-служба мэрии. При этом осуществляется начисление платы за фактическое пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также теми, государственная собственность на которые не разграничена. Таким образом, по итогам 2025-го в бюджет города поступило около 37 млн рублей.