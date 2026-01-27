Завышают прибыль, скрывают штрафы: о чем молчат тюменские продавцы пунктов выдачи заказов. Эксклюзив

Продавцы нередко скрывают важные особенности работы, которые напрямую влияют на прибыль.
Продавцы пунктов выдачи заказов в Тюмени часто завышают потенциальную прибыль и скрывают негативные моменты работы с маркетплейсами. Об этом URA.RU рассказал независимый пиар-консультант Денис Голдман, ранее возглавлявший внешнюю пресс-службу одного из ведущих маркетплейсов РФ.
«В объявлениях часто завышают прибыль и умалчивают о штрафах от маркетплейсов, реальных расходах на персонал и нестабильности потока заказов. Арендные договоры бывают краткосрочными, а маркетплейс может в любой момент открыть новую точку рядом и забрать часть трафика», — рассказал он о некоторых рисках.
В беседе с URA.RU Голдман добавил, что аналогичная ситуация складывается и в других регионах РФ. Однако, часть подводных камней вскоре устранит российское законодательство. «С октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике № 289-ФЗ, который упорядочит отношения между маркетплейсами и владельцами ПВЗ. Появятся прозрачные договоры, обязательное уведомление за 45 дней об изменении условий, досудебное урегулирование споров. Но пока он не действует, правила игры меняются по усмотрению платформ», — отметил эксперт.
Он уверен, что взрывной рост числа ПВЗ, наблюдавшийся в ключевых регионах страны, в том числе и в Тюмени, в 2026 году замедлится. «Привлекательные локации в крупных городах заняты, маркетплейсы переключаются на повышение качества обслуживания в существующей сети. Устойчивую прибыль чаще приносит управление несколькими точками, а не единичным ПВЗ. Рынок консолидируется: сильные игроки масштабируются, слабые продают точки или уходят. Бизнес на ПВЗ остается работоспособной моделью, но требует внимательного анализа экономики конкретной точки и готовности к переменам», — подвел итог Голдман.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменские предприниматели начали массово избавляться от пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов. В январе количество продаваемых ПВЗ выросло на 58%.