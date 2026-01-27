Завышают прибыль, скрывают штрафы: о чем молчат тюменские продавцы пунктов выдачи заказов. Эксклюзив

Он уверен, что взрывной рост числа ПВЗ, наблюдавшийся в ключевых регионах страны, в том числе и в Тюмени, в 2026 году замедлится. «Привлекательные локации в крупных городах заняты, маркетплейсы переключаются на повышение качества обслуживания в существующей сети. Устойчивую прибыль чаще приносит управление несколькими точками, а не единичным ПВЗ. Рынок консолидируется: сильные игроки масштабируются, слабые продают точки или уходят. Бизнес на ПВЗ остается работоспособной моделью, но требует внимательного анализа экономики конкретной точки и готовности к переменам», — подвел итог Голдман.