Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отечественный «Суперджет-100» совершил перелёт из Подмосковья в Индию

Лайнер представят на международной выставке Wings India

Источник: Хабаровский край сегодня

Импортозамещенный «Суперджет-100» совершил перелёт из подмосковного Жуковского в Хайдарабад. В Индии лайнер будет участвовать в международной авиационной выставке Wings India, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Лайнер «Суперджет», который производят в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Индию для участия в крупнейшем в Азии мероприятии, посвященном гражданской авиации — выставке Wings India. Авиасалон пройдет в Хайдарабаде с 28 по 31 января.

— Воздушное судно пролетело над десятью странами, маршрут пролегал над регионами с различными географическими и климатическими условиями. Полет прошел в штатном режиме, — рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации.

Гости и участники авиасалона смогут ознакомиться с лайнером на статической стоянке.