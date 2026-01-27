Отечественный «Суперджет-100» совершил перелёт из Подмосковья в Индию

Импортозамещенный «Суперджет-100» совершил перелёт из подмосковного Жуковского в Хайдарабад. В Индии лайнер будет участвовать в международной авиационной выставке Wings India, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Лайнер «Суперджет», который производят в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Индию для участия в крупнейшем в Азии мероприятии, посвященном гражданской авиации — выставке Wings India. Авиасалон пройдет в Хайдарабаде с 28 по 31 января.
— Воздушное судно пролетело над десятью странами, маршрут пролегал над регионами с различными географическими и климатическими условиями. Полет прошел в штатном режиме, — рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации.
Гости и участники авиасалона смогут ознакомиться с лайнером на статической стоянке.