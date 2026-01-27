Отечественный «Суперджет-100» совершил перелёт из Подмосковья в Индию

Лайнер «Суперджет», который производят в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Индию для участия в крупнейшем в Азии мероприятии, посвященном гражданской авиации — выставке Wings India. Авиасалон пройдет в Хайдарабаде с 28 по 31 января.