Регионам Казахстана поручили сеять больше кукурузы, садить картофель и морковь

АСТАНА, 27 янв — Sputnik. Регионам Казахстана поручили увеличить посевные площади под социально значимые овощи, прежде всего, картофель и морковь на заседании оперштаба по подготовке к весенне-полевым работам.
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал, что в 2025 году аграрии целенаправленно увеличивали посевы картофеля на 12,5 тысяч гектаров.
«Объемы урожая напрямую влияют на ценовую стабильность рынка. В этой связи регионам необходимо учесть задачу по увеличению площадей под морковь при утверждении окончательной структуры посевов», — подчеркнул вице-министр.
По его данным, в прогнозной структуре посевов предусмотрено поэтапное увеличение площадей под гречиху.
«В 2026 году планируется расширить ее посевы до 101 тысячи гектаров (в 2025 году — 91 тысяч)», — отметил он.
На совещании уделили особое внимание расширению посевов кукурузы, которое необходимо, чтобы обеспечить сырьем новый вертикально интегрированный промышленный парк по глубокой переработке кукурузы Fufeng Group в Жамбылской области и завода по производству крахмальной патоки ТОО «Казкрахмал» в Туркестанской области.
В Кызылординской области предлагают построить завод по переработке кукурузы.
Потребности новых производств обеспечить только южные регионы не смогут, пришли к выводу в правительстве, поэтому в трех северных зерносеющих регионах поручили выделить площади — в среднем на 15 тысяч гектаров в каждом.
Помогать регионам будут институты Минсельхоза, а также китайская компания — она поделится опытом выращивания кукурузы в регионах со схожими почвенно-климатическими условиями, а также предоставить технологии и сорта, адаптированные к таким условиям.
Отдельно на заседании оперштаба обсудили отгрузку минеральных удобрений в регионах.
Россия предложила Казахстану содействие в развитии агропромышленного комплекса.
Ведомство заключило меморандум с ТОО «Казфосфат», который устанавливает фиксированную цену на аммофос в 2026 году на уровне 254 тысяч тенге за тонну без учета НДС, что на 15% выше прошлогодней цены.
Кредиты на весенне-полевые и уборочные работы в 2025 году получили более 7 тысяч сельхозпроизводителей на сумму 501,5 млрд тенге — это позволило охватить свыше 7 млн гектаров посевных площадей.
В этом году через Аграрную кредитную корпорацию на посевную одобрено финансирование 126 фермеров на 17 млрд тенге, на рассмотрении находятся заявки еще 235 производителей на 76 млрд тенге.