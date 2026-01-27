В Омской области задержали крупную партию потенциально опасной молочной продукции

В Управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили во вторник, 27 января 2026 года об очередной партии молочной продукции из Казахстана, которая не прошла контроль на границе. Это уже второй за неделю случай ввоза сливочного масла с нарушением принципа прослеживаемости.
Грузовой автомобиль, следовавший из Петропавловска в Смоленскую область через наш регион, задержали в пункте принятия уведомлений «Исилькульский». Транспорт перевозил 20 тонн сливочного масла производства ТОО «Масло-Дел».
"В ходе анализа документов и физического контроля груза инспекторы выявили критическое несоответствие: дата выработки в ветеринарном сертификате (04.08.2025) отличалась от даты, указанной на заводской упаковке (26.08.2025). Подобное расхождение разрывает цепочку прослеживаемости, не позволяет подтвердить эпизоотическое благополучие сырья и гарантировать безопасность продукции для потребителя.
Груз признан потенциально опасным. Ввоз 20 тонн масла запрещен, товар возвращен на территорию Республики Казахстан", — говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что перевозчика груза привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.
В управлении также заявили, что нарушения со стороны указанного производителя носят системный характер. Так, за два до этого на том же посту сотрудники ведомства задержали партию масла «Масло-Дел» таким же весом 20 тонн, следовавшую в Республику Татарстан.