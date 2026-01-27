В Омской области задержали крупную партию потенциально опасной молочной продукции

В Управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили во вторник, 27 января 2026 года об очередной партии молочной продукции из Казахстана, которая не прошла контроль на границе. Это уже второй за неделю случай ввоза сливочного масла с нарушением принципа прослеживаемости.