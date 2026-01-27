Серебро вслед за золотом побило ценовой рекорд

Между тем в Казахстане можно купить золотые слитки весом от 5 до 100 граммов, но серебро в такой форме не продается. Зато для инвесторов доступны альтернативы в виде серебряных монет номиналом от 1 до 7 777 тенге, которые можно купить официально в Национальном банке РК.