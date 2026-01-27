Серебро вслед за золотом побило ценовой рекорд

Ранее мы рассказывали о новом рекорде золота, чья стоимость почти достигла 80 тыс. тенге за грамм. В мире цены на золото также растут и уже превысили 5 тыс. долларов за тройскую унцию (31 грамм). Однако дорожает не только золото. Серебро тоже бьет рекорды.
Согласно данным Investing.com, этот драгоценный металл на днях впервые превысил стоимость в 100 долларов за тройскую унцию. Максимум был зафиксирован на уровне 117,7 доллара. На момент написания статьи серебро торговалось по курсу в районе 110 долларов, то есть примерно по 3,5 доллара за 1 грамм, или около 1 781 тенге, если брать во внимание официальный курс валют.
Между тем в Казахстане можно купить золотые слитки весом от 5 до 100 граммов, но серебро в такой форме не продается. Зато для инвесторов доступны альтернативы в виде серебряных монет номиналом от 1 до 7 777 тенге, которые можно купить официально в Национальном банке РК.
Эксперты предполагают, что текущий рост цен на золото может являться спекулятивным. Учитывая то, как стремительно дорожает серебро, это суждение, возможно, касается и его. Поэтому казахстанцам, которые решат купить серебряные монеты, нужно грамотно подходить к этому решению, взвесить все риски и понять для себя — стоит ли игра свеч.