В РФ фиксируется ослабление кадрового дефицита при сохранении нехватки работников

Кадровый дефицит в России в четвертом квартале 2025 года продолжил постепенно сокращаться, однако обеспеченность трудовыми ресурсами по-прежнему остается значительно ниже уровня, который наблюдался до 2022 года. Об этом говорится в аналитическом обзоре Банка России «Мониторинг предприятий».
В регуляторе уточнили, что, несмотря на улучшение ситуации, нехватка персонала остается острой. Ожидания бизнеса по найму сотрудников на первый квартал 2026 года сохранились положительными, но стали самыми сдержанными с третьего квартала 2022 года.
Наиболее серьезный дефицит кадров, по данным Центробанка, фиксируется в сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях.
В условиях нестабильного рынка труда предприятия планируют в первом квартале 2026 года повысить заработную плату в среднем на 2,8% по сравнению с концом 2025 года. При этом около половины компаний, как отметили в Банке России, не намерены увеличивать зарплаты в указанный период.
