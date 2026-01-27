В РФ фиксируется ослабление кадрового дефицита при сохранении нехватки работников

В условиях нестабильного рынка труда предприятия планируют в первом квартале 2026 года повысить заработную плату в среднем на 2,8% по сравнению с концом 2025 года. При этом около половины компаний, как отметили в Банке России, не намерены увеличивать зарплаты в указанный период.