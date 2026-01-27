В Омске сдали затон Иртыша напротив Первомайского пляжа

На лот, который оценили примерно в 2,38 миллиона рублей, заявился лишь один претендент — «Омский район водных путей и судоходства». Структура представляет собой филиал ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть» и занимается в том числе ремонтом и строительством водных судов, их регистрацией, а также техобслуживанием.