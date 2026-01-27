Ричмонд
В Омске сдали затон Иртыша напротив Первомайского пляжа

Источник: Reuters

Раскрыты итоги торгов за право заключить договор водопользования для использования участка акватории левого берега Иртыша площадью порядка 15 га. Речь идет о территории в районе поселка Рыбачий, буквально напротив Первомайского пляжа.

На лот, который оценили примерно в 2,38 миллиона рублей, заявился лишь один претендент — «Омский район водных путей и судоходства». Структура представляет собой филиал ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть» и занимается в том числе ремонтом и строительством водных судов, их регистрацией, а также техобслуживанием.

Согласно условиям конкурсной процедуры, участок затона Иртыша достанется организации на 19 лет и 11 месяцев.

Напомним, ранее объявлены торги на право пользования территорией четырех омских озер на ближайшие 25 лет.