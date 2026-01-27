Курганский завод, которым владеет холдинг из Америки, задолжал по налогам

Завод «ВНТС» из Кургана накопил задолженность по налогам.
Курганское предприятие по производству нефтегазового оборудования «ВНТС», принадлежащее холдингу «ММС ХОЛДИНГ ЛЛК» из Америки, накопил задолженность по налогам более чем на семь миллионов рублей. Об этом сообщается на ресурсе ФНС.
«ООО “ВНТС”. Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам: 7 104 482 рублей», — говорится в отчетности.
Из них почти пять миллионов задолженности по налогу на добавленную стоимость. Страховые взносы составили 1,1 млн, налог на прибыль 755,5 тысячи рублей. Налог на имущество организаций — 214,1 тысячи рублей. Общая сумма задолженности указана на 10 ноября 2025 года.
Также за последние годы предприятие «ВНТС» сократило поступление налогов в РФ. Если за 2023 год заводом было уплачено 68,7 млн, то в 2024-м сумма снизилась до 58,8 млн рублей.
Сокращение связано с тем, что у компании в два раза упала выручка — с 451,2 до 276,4 млн рублей. Убытки американского актива также уменьшились — с 15,8 до 12,2 млн рублей. На промышленном предприятии это связывали с тем, что на поставку импортного сырья для производства и ремонта продукции приходится свыше 50% стоимости.
Снижение выручки, по данным компании, произошло из-за перехода на производство нового оборудования и реструктуризации экспортных поставок. По словам генерального директора Александра Минаева, это является частью стратегических мер по оптимизации бизнеса и не говорит о снижении эффективности деятельности предприятия.