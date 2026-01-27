Курганский завод, которым владеет холдинг из Америки, задолжал по налогам

Сокращение связано с тем, что у компании в два раза упала выручка — с 451,2 до 276,4 млн рублей. Убытки американского актива также уменьшились — с 15,8 до 12,2 млн рублей. На промышленном предприятии это связывали с тем, что на поставку импортного сырья для производства и ремонта продукции приходится свыше 50% стоимости.