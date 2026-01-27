Какой минимальный доход нужен для получения ипотеки в Перми. Инфографика

Для покупки квартиры в новостройке можно зарабатывать меньше.
В Перми, чтобы купить квартиру, достаточно зарабатывать не менее 77 тысяч рублей в месяц. Человеку с таким доходом могут одобрить ипотеку на приобретение дешевой «однушки». Корреспондент URA.RU проанализировал объявления о продаже бюджетного жилья на вторичном рынке и в новостройках и посчитал, какой минимум нужно зарабатывать для покупки той или иной недвижимости.
«Если вы планируете брать ипотеку, по которой ежемесячный платеж будет, например, 40 тысяч рублей, то доход должен быть не менее 85 тысяч рублей. Если официальная зарплата ниже, можно взять в созаемщики супруга, родителя или друга. Тогда банк будет учитывать ваш суммарный доход и шансы получить одобрение увеличиваются», — рассказала агент по недвижимости Анастасия Катаева корреспонденту URA.RU.
Эксперт добавила, что при покупке новостройки по программе семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года созаемщиком автоматически становится муж или жена. Также по прогнозам риелтора, если ставка центробанка и стоимость квартир снижаться не будут, то и заработок для покупки недвижимости должен расти.
Однокомнатные квартиры.
За однокомнатную квартиру в новостройке нужно платить от 19 тысяч рублей в месяц.
Стоимость однокомнатных квартир в Перми начинается от 2 млн рублей. По данным сайта бесплатных объявлений, за такую сумму можно купить жилье в пятиэтажном доме рядом с КамГЭС в Орджоникидзевском районе. Площадь квартиры — 26 квадратных метров. Если покупать это жилье по ставке 22% на 30 лет, то в месяц придется платить 29,1 тысячу рублей. Доход должен составлять не менее 77,2 тысячи рублей. Не стоит забывать про первоначальный взнос — 392 тысячи рублей.
Самую дешевую однокомнатную квартиру на первичном рынке продают в микрорайоне Январский в этом же районе. Она стоит 3,7 млн рублей, а площадь жилья — 31 квадратный метр. Ее можно взять по семейной ипотеке под 7% годовых. Если кредит рассматривать также на 30 лет, то ежемесячный платеж составит всего 19,7 тысячи рублей. При этом достаточно иметь доход — 59,3 тысячи рублей. Первоначальный взнос — 743,7 тысячи рублей.
Двухкомнатные квартиры.
В микрорайоне Крым в Кировском районе можно купить «двушку» за 2,7 млн рублей. Ее площадь — 45 «квадратов». Если рассматривать ипотеку на 30 лет со ставкой 22% и первоначальным взносом в размере 20%, то каждый месяц придется платить 40,3 тысячи рублей. При этом необходимый доход начинается от 99,2 тысячи рублей.
В новостройках самый экономный вариант — «евродвушка», но если искать полноценную двухкомнатную квартиру, то одна из самых бюджетных продается в жилом комплексе в Кировском районе за 5,4 млн рублей. Она занимает 45,5 квадратных метра. По семейной ипотеке ежемесячный платеж составит 28,7 тысячи рублей, а доход должен быть от 77,4 тысячи рублей.
Трехкомнатные квартиры.
Трехкомнатную квартиру без ремонта можно купить за 3,5 млн рублей.
В Свердловском районе в микрорайоне Южный нашлась бюджетная «трешка» площадью 56,9 «квадратов» за 3,5 млн рублей. За нее в течение 30 лет придется платить уже 55,2 тысячи рублей каждый месяц. При этом зарплата покупателя должна быть не менее 122,7 тысячи рублей.
В новостройках чаще всего встречаются «трешки» евроформата. Классические планировки придется поискать. Один из таких вариантов остался в продаже в ЖК в микрорайоне Молодежный в Орджоникидзевском районе за 6,5 млн рублей. Застройщик пишет, что дом уже сдан. Но эта квартира еще является первичной недвижимостью, поэтому она подходит под семейную ипотеку. Ежемесячный платеж за нее составит 34,5 тысячи рублей, а доход должен быть — 89,1 тысячи рублей.
Если дохода одного человека не хватает, можно взять созаемщика.