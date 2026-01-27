Какой минимальный доход нужен для получения ипотеки в Перми. Инфографика

В новостройках чаще всего встречаются «трешки» евроформата. Классические планировки придется поискать. Один из таких вариантов остался в продаже в ЖК в микрорайоне Молодежный в Орджоникидзевском районе за 6,5 млн рублей. Застройщик пишет, что дом уже сдан. Но эта квартира еще является первичной недвижимостью, поэтому она подходит под семейную ипотеку. Ежемесячный платеж за нее составит 34,5 тысячи рублей, а доход должен быть — 89,1 тысячи рублей.