Остапкович: Brics Pay решил проблемы банков из-за ограничений SWIFT

Страны БРИКС уже в этом году могут запустить собственную платежную систему BRICS Pay, сообщают западные СМИ. В беседе с aif.ru научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, что эта платежная система поможет российским банкам стать независимыми от западной системы SWIFT.
«Любое международное объединение одной из первых своих задач ставит создание единой системы, чтобы чтобы платежи, особенно между странами, входящими в объединение, шли не через SWIFT или другие системы, а через свою единую систему. Во-первых, это позволяет ускорить процесс, во-вторых, это обеспечивает большую конфиденциальность, и, в-третьих, это абсолютно разумно», — сказал он.
Остапкович подчеркнул, что платежная система BRICS Pay поможет в условиях ограничений по использованию системы SWIFT.
«Это очень разумный маневр. Главное, платежная система BRICS Pay поможет торговле и торговле между странами БРИКС. В принципе, это мировой тренд, и многие международные организации делают свою внутреннюю систему. Это не значит, что они будут двигаться только по этому пути. Они будут использовать, в том числе, и свою платёжную систему. Это сработает только в плюс», — резюмировал Остапкович.