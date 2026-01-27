В Красноярске нашли подрядчиков для благоустройства двух улиц в историческом центре

Уже известно, что освещением будет заниматься ООО «Энергоинжиниринг». Этой организации предстоит прежде всего обустроить сеть подземных кабель-каналов, куда уберут все провода. Кроме того, подрядчик должен будет установить на улицах в историческом центре города современные опоры освещения и светильники с теплым светом.