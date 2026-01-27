В Красноярске нашли подрядчиков для благоустройства двух улиц в историческом центре

В мэрии рассказали, что работы проведут в рамках подготовки Красноярска к 400-летию.
На улицах запланирован большой комплекс работ, который будут выполнять разные организации по нескольким муниципальным контрактам. Соответствующее решение было принято с учетом опыта прошлого года. Новая система должна помочь более эффективно контролировать культуру производства работ, безопасность их проведения, а также синхронизацию и соблюдение графиков.
Уже известно, что освещением будет заниматься ООО «Энергоинжиниринг». Этой организации предстоит прежде всего обустроить сеть подземных кабель-каналов, куда уберут все провода. Кроме того, подрядчик должен будет установить на улицах в историческом центре города современные опоры освещения и светильники с теплым светом.
Устанавливать новую мебель будет ООО «Прадоф». Компания должна обеспечить своевременное изготовление, поставку и установку новых урн, лавочек, велопарковок и других предусмотренных проектом элементов.
В стадии заключения сейчас находятся контракты на основные благоустроительные работы в пешеходной части улиц Кирова и Диктатуры Пролетариата. Победителями торгов на их производство стали ООО «Енисейгрупп» и ООО «Сфера» (ул. Кирова). С помощью различных типов брусчатки в историческом центре будут разграничены транзитные, фасадные, технические зоны и зона озеленения. На тротуарах появятся современные системы водоотведения, гранитные понижения, будет упорядочена парковка.
Одним из ключевых новшеств проекта станет обустройство велодорожки вдоль улицы Диктатуры Пролетариата, которая замкнет центральное велокольцо между набережными Енисея и Качи. С учетом планируемого строительства моста от Татышев-парка до Зелёной Рощи она свяжет практически все левобережные районы города.
В ближайшее время также будет определен подрядчик, который выполнит на двух поперечных улицах в Центральном районе ремонт проезжей части. Работы планируется начать весной, как только позволит погода.
Напомним, что проект благоустройства поперечных улиц исторического центра Красноярска реализуется при финансовой поддержке краевого правительства. В прошлом сезоне новый облик обрели улицы — Каратанова, 9 Января, Перенсона и Дзержинского.