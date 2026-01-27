Красноярский край вошел в список регионов с высоким уровнем доходов

Самые высокие доходы у жителей Севера и Дальнего Востока. Так, на Чукотке это 198 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 176 тысяч, в Магаданской области — 165 тысяч. На Камчатке — 135 тысяч, в Якутии — 134 тысяч. Из этого списка «северных» регионов выделяется Москва — там среднемесячная зарплата составляет почти 174 тысячи рублей.