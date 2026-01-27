Красноярский край вошел в список регионов с высоким уровнем доходов

Красноярский край вошел в список регионов России с высоким уровнем доходов. Согласно исследованиям ТАСС, который проанализировал работу служб статистки в субъектах, средняя заработная плата в крае составила 101 тысячу рублей. Данные брались за январь-октябрь или только за октябрь 2025 года (более свежие данные за год еще в стадии обработки).
Самые высокие доходы у жителей Севера и Дальнего Востока. Так, на Чукотке это 198 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 176 тысяч, в Магаданской области — 165 тысяч. На Камчатке — 135 тысяч, в Якутии — 134 тысяч. Из этого списка «северных» регионов выделяется Москва — там среднемесячная зарплата составляет почти 174 тысячи рублей.
Красноярский край занимает лидирующее положение в Сибири. А вот самая низкая средняя зарплата в СФО в Алтайском крае — 65 тысяч рублей.
Ну и список самых высокооплачиваемых сфер деятельности: добыча полезных ископаемых, металлургия, производство и ремонт техники, нефтехимия, транспорт, энергетика. А вот производство товаров народного потребления занимает низкие позиции рейтинга.