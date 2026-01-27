«Узатом» опроверг сообщения о переносе строительства АЭС на конец 2026 года

Ранее в проекте стратегии «Узбекистан — 2030» говорилось о переносе строительства электростанции на конец нынешнего года.
«Указанная в проекте дата отражает консервативный сценарий, предусматривающий завершение всех многочисленных обязательных этапов подготовки и лицензирования именно к этому сроку», — подчеркнули в «Узатоме».
В агентстве добавили, что при разработке проекта по строительству АЭС соблюдаются требования законодательства Узбекистана и мировые стандарты безопасности.
Контракт на строительство первой АЭС в Узбекистане подписали весной 2024 года. Генподрядчиком стала компания «Атомстройэкспорт», к проекту привлекли и узбекистанские компании.
Летом стороны договорились изменить формат АЭС — теперь она будет состоять из двух энергоблоков. Осенью начались подготовительные работы на площадке будущей электростанции.
Ожидается, что после ввода АЭС в строй она обеспечит электричеством население трех регионов республики — Джизака, Самарканда и Навои. Также электростанция станет основой для развития промышленность и с/х.
