Правила льготной ипотеки изменятся для волгоградцев с 1 февраля

Также будет прикрыта и ещё одна лазейка, позволяющая получать льготные кредиты семьям, которые не соответствуют условиям программы. В частности, в семье должны воспитываться дети младше семи лет. Однако ранее многие обходили это требование, привлекая в качестве созаемщиков семьи с маленьким ребенком.