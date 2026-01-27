Ричмонд
Правила льготной ипотеки изменятся для волгоградцев с 1 февраля

С 1 февраля вступят в силу новые правила участия в государственной программе льготного ипотечного кредитования для российских семей. Минфин принял решение ввести дополнительные ограничения.

Источник: Freepik

По информации «Парламентской газеты», каждая семья сможет взять под льготную ставку в 6% годовых лишь один ипотечный кредит. Оба супруга будут созаёмщиками. По мнению властей, это позволит снизить количество злоупотреблений программой и увеличит количество получателей мер государственной поддержки.

Также будет прикрыта и ещё одна лазейка, позволяющая получать льготные кредиты семьям, которые не соответствуют условиям программы. В частности, в семье должны воспитываться дети младше семи лет. Однако ранее многие обходили это требование, привлекая в качестве созаемщиков семьи с маленьким ребенком.

Фото из архива ИА «Высота 102».