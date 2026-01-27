В Омской области в декабре замедлилась инфляция

По данным Росстата, в декабре 2025 года цены в Омской области увеличились на 0,3% по сравнению с ноябрём. Годовая инфляция продолжила снижение, составив 5,1%, таким образом, восьмой месяц подряд наблюдается уменьшение темпов роста цен.
Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер отметил, что в конце прошлого года произошло заметное подорожание таких овощей, как капуста, картофель, свёкла и лук. Причиной стал переход от местной продукции к более дорогим импортным овощам, как из других регионов России, так и из ближнего зарубежья. Повышение затрат на логистику и зарплаты также отразилось на конечной стоимости продукции. Однако за год цены на плодоовощную продукцию снизились на 7%.
Плиндер также отметил рост цен в кафе и ресторанах в преддверии новогоднего сезона, когда увеличился спрос. Это повлияло на повышение стоимости блюд, что связано с ростом затрат на закупку продуктов и зарплаты сотрудников. Однако сахар продолжил дешеветь благодаря росту производства по всей стране и увеличению предложения в магазинах.
С декабря также подорожали компьютеры, телефоны и другая техника, что объясняется повышенным спросом в праздничный период и увеличением затрат на логистику и аренду. Однако в целом, за год цены на технику снизились.
Кроме того, в декабре подешевел зарубежный туризм, что связано с сезонным снижением спроса и укреплением рубля. В результате, за год услуги зарубежного туризма стали дешевле на 11,2%. Среди других услуг отмечается рост стоимости интернета и подписок на онлайн-видеосервисы, что также связано с ростом затрат на поддержание сетей.
В целом по России инфляция в декабре замедлилась до 5,6%, что является самым низким показателем с 2020 года. В дальнейшем Банк России планирует поддерживать высокие процентные ставки, чтобы инфляция оставалась низкой.