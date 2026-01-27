В Омской области в декабре замедлилась инфляция

Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер отметил, что в конце прошлого года произошло заметное подорожание таких овощей, как капуста, картофель, свёкла и лук. Причиной стал переход от местной продукции к более дорогим импортным овощам, как из других регионов России, так и из ближнего зарубежья. Повышение затрат на логистику и зарплаты также отразилось на конечной стоимости продукции. Однако за год цены на плодоовощную продукцию снизились на 7%.