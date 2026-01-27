Что ждет российский рынок сельхозтехники в 2026 году

Главная задача продавцов сельхозтехники в текущих условиях — эффективно работать с уже активными клиентами.
В 2026 году развитие рынка сельхозтехники будет определять три фактора: ключевая ставка, дефицит кадров и импортозамещение. Об этом в ходе экспертной сессии на выставке AGRAVIA рассказал коммерческий директор «Авито Спецтехники» Андрей Горн. Итогами встречи с URA.RU поделились в пресс-службе платформы.
«В ближайшее время рынок сельхозтехники будут определять три основных фактора: ключевая ставка, дефицит кадров и импортозамещение. В этих условиях главная задача для продавцов — не ждать возвращения прежних объемов трафика, а максимально эффективно работать с существующими клиентами, повышая конверсию за счет качества обработки запросов», — поделился Горн.
Он подчеркнул, что 2024 год был рекордным благодаря накопленному спросу и доступному финансированию, а в 2025-м ситуация изменилась. «Рост был заметен только после сентября: он связан с запуском новых программ Минпромторга России и субсидированных лизинговых ставок, в том числе через ДОМ.РФ и других участников рынка. Во многом именно благодаря этим инициативам российским производителям удалось удержать лидирующие позиции в отдельных сегментах техники», — заключил он.
По данным платформы во второй половине 2025-го среди новой сельхозтехники самыми востребованными машинами стали мини-тракторы (11,9%), косилки (6,4%), тракторы (23,7%). На рынке вторичной техники особой популярностью пользовались тракторы (41,2%), мини-тракторы (9,2%), комбайны (8,9%).
Во время дискуссии эксперты рынка также затронули такие важные вопросы, как адаптация мер государственной поддержки под новые экономические реалии и развитие роботизации в агропромышленном комплексе.