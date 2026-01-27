Что ждет российский рынок сельхозтехники в 2026 году

Он подчеркнул, что 2024 год был рекордным благодаря накопленному спросу и доступному финансированию, а в 2025-м ситуация изменилась. «Рост был заметен только после сентября: он связан с запуском новых программ Минпромторга России и субсидированных лизинговых ставок, в том числе через ДОМ.РФ и других участников рынка. Во многом именно благодаря этим инициативам российским производителям удалось удержать лидирующие позиции в отдельных сегментах техники», — заключил он.