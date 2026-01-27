Более 40 пособий и выплат увеличат в России с 1 февраля

Больше поддержки для родителей.
Самое ожидаемое обновление касается материнского капитала. Теперь за первого ребёнка родители получат почти 729 тысяч рублей, что сразу на 38 тысяч больше, чем раньше. Если же в семье рождается второй малыш, а за выплатой на первого вы ещё не обращались, сумма составит внушительные 963 тысячи рублей. Приятный бонус ждёт и тех, кто уже успел потратить часть средств: остаток на сертификате также автоматически увеличится на 5,6%. Напомним, что эта программа поддержки официально продлена до конца 2030 года.
Станут весомее и другие «детские» деньги. Единовременное пособие, которое выдают при рождении ребёнка, поднимется до 28,5 тысяч рублей. Если же семья решит усыновить ребёнка с инвалидностью или сразу нескольких братьев и сестёр, государство поддержит их суммой более чем в 217 тысяч рублей. Не остались без внимания и неработающие родители: их ежемесячные пособия по уходу за малышом до полутора лет также проиндексируют. Особый почёт в этом году — «Матерям-героиням», чья ежемесячная доплата теперь превысит 72 тысячи рублей.
Защита на работе и здоровье.
Февральские изменения коснутся не только молодых родителей, но и тех, кто столкнулся с трудностями на работе или проблемами со здоровьем. Обновления в системе социального страхования предусматривают рост выплат при несчастных случаях на производстве. Максимальный размер больничного теперь может достигать 503 тысяч рублей, а предельная ежемесячная выплата при потере трудоспособности составит почти 126 тысяч рублей.
Все эти перерасчёты пройдут автоматически, так что обращаться с дополнительными справками в социальные службы не придётся. Государство адаптирует суммы под текущую экономическую ситуацию, чтобы помощь доходила до адресатов в нужном объёме.
