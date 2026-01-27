Более 40 пособий и выплат увеличат в России с 1 февраля

Самое ожидаемое обновление касается материнского капитала. Теперь за первого ребёнка родители получат почти 729 тысяч рублей, что сразу на 38 тысяч больше, чем раньше. Если же в семье рождается второй малыш, а за выплатой на первого вы ещё не обращались, сумма составит внушительные 963 тысячи рублей. Приятный бонус ждёт и тех, кто уже успел потратить часть средств: остаток на сертификате также автоматически увеличится на 5,6%. Напомним, что эта программа поддержки официально продлена до конца 2030 года.