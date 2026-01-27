Ричмонд
Вьетнам, Китай, Казахстан: в Челябинскую область ввезли 590 тонн импортных продуктов

Россельхознадзор разрешил ввезти в Челябинскую область 690 тонн продуктов.

Источник: Комсомольская правда

Через границу Челябинской области и Казахстана за неделю пропустили 690 тонн растительной продукции. Это мандарины из Китая, виноград, яблоки, миндаль и кешью из Вьетнама, лимоны из Узбекистана, а также мука и лук из Казахстана.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, нарушений при ввозе товара не обнаружено. Из всех партий Челябинская область получила только 20 тонн чеснока. Этот груз увезли в Магнитогорск. Остальные товары транзитом через Южный Урал доставляют в другие регионы.