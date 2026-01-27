Минтруда раскрыло, как белорусам получить 4472,64 рубля при переезде в деревню. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что «подъемные» при переселении на новое место жительства и работы в сельскую местность составляют девять бюджетов прожиточного минимума, или 4472,64 рубля (такая сумма будет актуальна с 1 февраля по 30 апреля 2026 года).
Для того, чтобы получить указанные деньги, необходимо быть официально зарегистрированным в службе занятости как безработный. Также белорусам необходимо заключить трехсторонний договор с органом по труду, занятости и соцзащите и нанимателем о переселении в связи с переездом на работу в другую местность.
В Минтруда обратили внимание, что подобных вакансий с предоставлением жилья более 27 000.
«Те, кто воспользовался поддержкой, обязаны отработать на новом рабочем месте минимум год», — уточнили в ведомстве.
Что касается денежной суммы, то белорусы могут ее потратить по своему усмотрению. Вместе с тем подъемные при переезде из одного села в другое будут выплачены лишь в том случае, если были выполнены все перечисленные ранее условия. В том случае, если и жена, и муж смогли соблюсти все условия (то есть они были зарегистрированы как безработные и заключили трехсторонний договор), то сумма удвоится.
«Финансовую помощь можно получить только единожды. Схитрить не получится: в стране ведется база таких работников», — предупредили в Минтруда и соцзащиты.
И отметили, что среди наиболее востребованных у нанимателей профессий, по которым переселялись безработные, были следующие: животноводы, трактористы, операторы машинного доения. В ведомстве пояснили, что переселение осуществляется в основном в пределах области. Так, наибольшее число семей, которые переехали за пределы области, переместилось в Минскую область.
В 2025 году было переселено 118 семей, больше все семей переселилось из села в село (67), из города в село (49).
