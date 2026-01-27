Минтруда раскрыло, как белорусам получить 4472,64 рубля при переезде в деревню

Что касается денежной суммы, то белорусы могут ее потратить по своему усмотрению. Вместе с тем подъемные при переезде из одного села в другое будут выплачены лишь в том случае, если были выполнены все перечисленные ранее условия. В том случае, если и жена, и муж смогли соблюсти все условия (то есть они были зарегистрированы как безработные и заключили трехсторонний договор), то сумма удвоится.