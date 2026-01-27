Глава Минфина предложил пополнить бюджет РФ за счет легализации онлайн-казино

Минфин выступил с инициативой частично снять запрет на онлайн-казино в России и направить доходы от их работы в государственный бюджет. С соответствующим предложением министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту Владимиру Путину, сообщают СМИ.
Суть инициативы сводится к созданию специального оператора онлайн-казино, который будет работать по решению главы государства. Предполагается, что такой оператор станет перечислять в бюджет не менее 30% от выручки. По оценкам Минфина, в случае легализации онлайн-сегмента поступления могут составить до 100 млрд руб. в год.
В материалах указывается, что предложение обусловлено масштабами теневого рынка. Годовой оборот нелегальных онлайн-азартных игр в России оценивается более чем в 3 трлн руб., при этом государство не получает с этих средств никаких налогов и отчислений.
В настоящее время онлайн-казино в России запрещены. Законно проводить азартные игры в интернете могут только букмекерские конторы и тотализаторы, имеющие соответствующую лицензию. Классические казино разрешены исключительно в специальных игорных зонах — в Сочи, Калининградской области, Приморском крае, Алтайском крае и Крыму.
Обсуждение инициативы проходит на фоне ужесточения регулирования отрасли. Ранее в России был принят закон о самозапрете на участие в азартных играх. Любой совершеннолетний гражданин сможет добровольно ограничить себе доступ к азартным играм, подав заявление через единого регулятора.
