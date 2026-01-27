Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина предложил пополнить бюджет РФ за счет легализации онлайн-казино

Минфин выступил с инициативой частично снять запрет на онлайн-казино в России и направить доходы от их работы в государственный бюджет.

Минфин выступил с инициативой частично снять запрет на онлайн-казино в России и направить доходы от их работы в государственный бюджет. С соответствующим предложением министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту Владимиру Путину, сообщают СМИ.

Суть инициативы сводится к созданию специального оператора онлайн-казино, который будет работать по решению главы государства. Предполагается, что такой оператор станет перечислять в бюджет не менее 30% от выручки. По оценкам Минфина, в случае легализации онлайн-сегмента поступления могут составить до 100 млрд руб. в год.

В материалах указывается, что предложение обусловлено масштабами теневого рынка. Годовой оборот нелегальных онлайн-азартных игр в России оценивается более чем в 3 трлн руб., при этом государство не получает с этих средств никаких налогов и отчислений.

В настоящее время онлайн-казино в России запрещены. Законно проводить азартные игры в интернете могут только букмекерские конторы и тотализаторы, имеющие соответствующую лицензию. Классические казино разрешены исключительно в специальных игорных зонах — в Сочи, Калининградской области, Приморском крае, Алтайском крае и Крыму.

Обсуждение инициативы проходит на фоне ужесточения регулирования отрасли. Ранее в России был принят закон о самозапрете на участие в азартных играх. Любой совершеннолетний гражданин сможет добровольно ограничить себе доступ к азартным играм, подав заявление через единого регулятора.

Читайте также: Суд восстановил уволенного за отказ петь на корпоративе сотрудника.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше