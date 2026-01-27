Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число инвесторов на РФБ «Тошкент» за год упало на 29%

В 2025 году число уникальных инвесторов, торговавших ценными бумагами на РФБ «Тошкент», составило 17,3 тыс.— это на 29% меньше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Источник: Курсив

Основная часть инвесторов — физлица (17,1 тыс.), на долю юрлиц пришелся — 210. Наибольшее число уникальных инвесторов на торговой площадке пришлось на декабрь — более 4,2 тыс. В октябре было зафиксировано свыше 4,1 тыс., в январе — 4 тыс.

Наименьшее число инвесторов в РФБ «Тошкент» зафиксировали в июне — 3075.

Напомним, с 16 по 23 января фондовый рынок показал рост: большинство ликвидных акций на РФБ «Тошкент» подорожали, а индекс UCI вырос на 1,01%.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что фондовая биржа заморозила торги с акциями «Ипотека-банка» и «Узпромстройбанка».