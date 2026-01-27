Число инвесторов на РФБ «Тошкент» за год упало на 29%

Основная часть инвесторов — физлица (17,1 тыс.), на долю юрлиц пришелся — 210. Наибольшее число уникальных инвесторов на торговой площадке пришлось на декабрь — более 4,2 тыс. В октябре было зафиксировано свыше 4,1 тыс., в январе — 4 тыс.
Наименьшее число инвесторов в РФБ «Тошкент» зафиксировали в июне — 3075.
Напомним, с 16 по 23 января фондовый рынок показал рост: большинство ликвидных акций на РФБ «Тошкент» подорожали, а индекс UCI вырос на 1,01%.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что фондовая биржа заморозила торги с акциями «Ипотека-банка» и «Узпромстройбанка».