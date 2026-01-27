Тысячу лифтов заменят в домах Челябинской области в 2026 году

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года в Челябинской области плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах выросла на 11%. Тариф поднялся на 1 рубль 53 копейки за квадратный метр — с 13 рублей 92 копеек до 15 рублей 45 копеек.