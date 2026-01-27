Тысячу лифтов заменят в домах Челябинской области в 2026 году

В планах было отремонтировать 667 лифтов. Это удалось сделать досрочно, что позволило приступить к работам по плану 2026 года. Острой остаётся проблема замены лифтового оборудования в домах, где фонд капитального ремонта формируется на специальных счетах.
— Для таких домов есть несколько вариантов получить долгожданный ремонт лифта, но самый простой и менее затратный финансово для собственников по-прежнему остаётся переход со спецсчёта на счёт регионального оператора, — сообщили в пресс-службе областного фонда капремонта.
В прошлом году способ формирования фонда со спецсчёта на счёт регионального оператора сменило 42 многоквартирных дома.
В 2026 году, по словам председателя комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ Виталия Маслова, планируется заменить тысячу лифтов, отработавших свой срок.
Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года в Челябинской области плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах выросла на 11%. Тариф поднялся на 1 рубль 53 копейки за квадратный метр — с 13 рублей 92 копеек до 15 рублей 45 копеек.