Тысячу лифтов заменят в домах Челябинской области в 2026 году

В Челябинской области в 2025 году в многоквартирных домах заменили 754 лифта. На выполнение строительно-монтажных работ потратили 2,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности гендиректора регионального оператора Николай Сазонов.

Источник: Pchela.News

В планах было отремонтировать 667 лифтов. Это удалось сделать досрочно, что позволило приступить к работам по плану 2026 года. Острой остаётся проблема замены лифтового оборудования в домах, где фонд капитального ремонта формируется на специальных счетах.

— Для таких домов есть несколько вариантов получить долгожданный ремонт лифта, но самый простой и менее затратный финансово для собственников по-прежнему остаётся переход со спецсчёта на счёт регионального оператора, — сообщили в пресс-службе областного фонда капремонта.

В прошлом году способ формирования фонда со спецсчёта на счёт регионального оператора сменило 42 многоквартирных дома.

В 2026 году, по словам председателя комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ Виталия Маслова, планируется заменить тысячу лифтов, отработавших свой срок.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года в Челябинской области плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах выросла на 11%. Тариф поднялся на 1 рубль 53 копейки за квадратный метр — с 13 рублей 92 копеек до 15 рублей 45 копеек.